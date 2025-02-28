Крупная голливудская студия отменила политику равенства из-за Трампа

Американская компания Paramount сообщила сотрудникам на этой неделе, что прекращает поддержку политики разнообразия, равенства и инклюзивности. Об этом стало известно CNBC.

В памятке, разосланной работникам, крупная голливудская студия заявила, что будет соблюдать указ президента Дональда Трампа, запрещающий эту практику в федеральном правительстве и требующий, чтобы частные компании подвергались проверкам по поводу политики инклюзивности.

Компания также заявила, что «больше не будет устанавливать и использовать желаемые квоты, связанные с расой, этнической принадлежностью или полом сотрудников». Paramount также прекратила политику сбора такой статистики о своих соискателях в США, за исключением случаев, когда это требуется по закону.

«Чтобы рассказывать лучшие истории и добиваться успеха, нам нужна очень талантливая, преданная своему делу и творческая рабочая сила, отражающая точки зрения и опыт нашей разнообразной аудитории. Такие ценности, как инклюзивность и сотрудничество, являются частью культуры Paramount и останутся ею», — добавили в меморандуме руководители компании.

Paramount принимал активное участие политики разнообразия, равенства и инклюзивности — так, в 2020 году после кончины Джорджа Флойда на фоне движения «Жизни чернокожих имеют значение» студия пожертвовал миллионы долларов на борьбу с расовой дискриминаций.

«Многообразие, справедливость и инклюзивность имеют основополагающее значение для нашего бизнеса», — заявлял бывший генеральный директор студии Боб Бакиш в 2023 году.

На фоне решений Трампа аналогичные меры приняли компании Walmart и Amazon. Студия Disney также заявила о намерении пересмотреть свою политику «разнообразия и инклюзивности».

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