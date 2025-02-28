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«За прошлые билеты деньги не вернули»: фанаты против завершения карьеры Гуфа

Подписчики Гуфа попросили рэпера не уходить на пенсию
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Фанаты выступили против завершения карьеры рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Комментарии об этом они оставляют в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) музыканта.

Под постом, в котором рэпер анонсировал прощальный тур, они попросили Долматова не уходить на пенсию и напомнили об отмененных ранее концертах.

«Дико извиняюсь, нам еще за прошлые билеты никто не вернул деньги», «После [очередного] рехаба будет новый тур», — высказываются в комментариях подписчики.

Накануне Гуф рассказал, что 7 июня стартует его прощальный тур.

Музыкант начнет гастроли в Минске, а потом отправится в Калининград (23 августа), Ростов-на-Дону (6 сентября), Екатеринбург (13 сентября), Челябинск (20 сентября), Омск (27 сентября), Казань (4 октября), Новосибирск (11 октября), Санкт-Петербург (8 ноября), Нижний Новгород (15 ноября) и Москву (28 ноября).

Ранее сообщалось, что перед концертом Анны Asti произошла давка из-за «проблемных билетов».

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