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Певица МакSим раскрыла свое место силы

Певица МакSим назвала храм своим местом силы
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maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица МакSим (Марина Максимова) призналась в беседе с kp.ru, что ее местом силы является храм.

По словам Максимовой, в храме она чувствует спокойствие и понимание, что она не одна. В основном артистка посещает Пронский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Она призналась, что помогала его восстанавливать.

«Иногда я принимаю участие в службах, послушаниях. Также я пою на клиросе в церковном хоре литургии», — рассказала певица.

В декабре 2024 года Максимова заявила, что ей помог бог в борьбе с алкогольной зависимостью. Она рассказала, что на ней перепробовали все возможные виды кодировок, но ничего не действовало.

13 июля 2023 года МакSим выпустила видеообращение, где рассказала о своем алкоголизме. Звезда объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

По словам Максимовой, уже долгое время она борется с алкогольной зависимостью в реабилитационной клинике. Теперь артистка уверена, что «ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя» может привести только к большим потерям.

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