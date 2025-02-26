Певица МакSим планирует снять фильм о себе

Певица МакSим заявила, что может снять фильм о себе

Певица МакSим (Марина Максимова) призналась в беседе с kp.ru, что получила предложение снять фильм о себе.

Картина будет художественной. Подробности съемок неизвестны.

«Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать», — рассказала исполнительница.

Максимова также начала работу над своей второй книгой. Первая автобиография артистки «Это же я» выпущена в 2016 году.

13 июля 2023 года певица МакSим выпустила видеообращение, где рассказала о своем алкоголизме. Звезда объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

По словам Максимовой, уже долгое время она борется с алкогольной зависимостью в реабилитационной клинике. Теперь артистка уверена, что «ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя» может привести только к большим потерям.

21 марта 2024-го МакSим взяла паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем. 17 июня 2024-го Максимова впервые за долгое время вышла на сцену.

Ранее МакSим отпраздновала Новый год на дне.