Певица МакSим планирует снять фильм о себе

Певица МакSим (Марина Максимова) призналась в беседе с kp.ru, что получила предложение снять фильм о себе.
Картина будет художественной. Подробности съемок неизвестны.
«Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать», — рассказала исполнительница.
Максимова также начала работу над своей второй книгой. Первая автобиография артистки «Это же я» выпущена в 2016 году.
13 июля 2023 года певица МакSим выпустила видеообращение, где рассказала о своем алкоголизме. Звезда объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.
По словам Максимовой, уже долгое время она борется с алкогольной зависимостью в реабилитационной клинике. Теперь артистка уверена, что «ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя» может привести только к большим потерям.
21 марта 2024-го МакSим взяла паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем. 17 июня 2024-го Максимова впервые за долгое время вышла на сцену.
Ранее МакSим отпраздновала Новый год на дне.