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Юрист объяснил, в каком случае Буйнову может грозить срок за ДТП в Подмосковье

Хаминский: Буйнову может грозить срок за ДТП при тяжелых травмах пострадавшей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Народному артисту России Александру Буйнову может грозить лишение свободы сроком до двух лет за дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье, если травмы пострадавшей женщины расценят как тяжкий вред здоровью. Об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

«Если же пострадавшей нанесен тяжкий вред здоровью, то Буйнов может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дородного движения и эксплуатации транспортных средств»), санкция которой предусматривает лишение свободы до двух лет», - отметил он.

Хаминский объяснил, что если травмы квалифицируют как вред здоровью средней тяжести, то к уголовной ответственности водитель привлечен не будет. Юрист подчеркнул, что полицейские будут устанавливать, кто именно находился за рулем автомобиля в момент дорожной аварии.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнов на внедорожнике Lexus LX 570 в Подмосковье сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она была госпитализирована с разрывом связок.

Позже Буйнов принес извинения пострадавшей.

Ранее Буйнов вспомнил, как проиграл машину на глазах у Льва Лещенко.

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