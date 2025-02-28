В России появится первое литературное реалити-шоу

В России появится первое реалити-шоу о будущих писателях «Новое слово». Об этом сообщил ТАСС писатель Константин Образцов.

«У молодых музыкантов есть «Голос», у танцоров — «Танцы», у тех, кто шутит — «КВН». У них есть возможность выйти на широкую аудиторию, заявить о себе. А у писателей такой возможности нет», — сказал он.

По словам писателя, литературные премии и конкурсы не дают участникам медийности. Проект «Новое слово» должен закрыть данную потребность. Он нацелен на открытие новых имен в российской литературе и формирование общества молодых авторов.

До этого сообщалось, что девять произведений попали в короткий список номинантов литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева сезона 2023-2024 годов.

Как отметил куратор премии Вячеслав Коновалов, премия существует с 2018 года, и до сих пор интерес к ней только растет. Жюри получает около 100 произведений ежегодно. Основными номинациями премии являются: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».

Ранее в России создали книгу-игрушку для детей с синдромом Дауна.