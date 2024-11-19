Объявлен шорт-лист литературной премии «Дальний Восток»

Девять произведений попали в короткий список номинантов литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева сезона 2023-2024 годов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил куратор премии и президент театрального фестиваля им. А. П. Чехова «Остров Сахалин» Вячеслав Коновалов.

Он отметил, что премия существует с 2018 года, и до сих пор интерес к ней только растет. Жюри получает около 100 произведений ежегодно. Основными номинациями премии являются: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».

«В каждой номинации мы выбираем по 3 произведения. Таким образом, на сегодняшний день у нас 9 победителей», — сказал Коновалов.

В номинацию «Длинная проза» вошли Михаил Калашников с произведением «Челюскин. В плену ледяной пустыни» о подвиге отечественных полярников, Вячеслав Нескромных с «Алмазными гранями» об обнаружении алмазов в Якутии и Амир Хисамутдинов с книгой «Путеводная звезда привела меня во Владивосток» о советском географе Владимире Арсеньеве глазами его окружения.

Претендентами в номинации «Короткая проза» стали Вячеслав Нескромных за «Казус мнимого величия», Григорий Кубатьян за «Слово мужика. Старик и чудище» и Петр Цыбулькин за «Собачьи тайны».

В номинацию «Проза для детей» вошли Лев Сысоров с книгой «Приключения Тимофея в удивительных мирах. Физика и химия» о знакомстве детей с великими учеными, Елена Панюхина с произведением «Экспедиция на вырост» о десятилетнем путешествии Витуса Беринга глазами ребенка, Алла и Яна Джан-Ша с книгой «Здравствуйте, дерево» о разнообразии флоры на Дальнем Востоке.

Победителей назовут в начале декабря.

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Она названа в честь русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внесшего вклад в изучение и развитие Дальнего Востока, - Владимира Арсеньева. За шесть сезонов на участие премии поступило более 500 заявок от писателей из более чем 25 субъектов России.