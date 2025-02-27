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В России создана книга-игрушка для детей с синдромом Дауна

В РТУ МИРЭА разработали книгу-игрушку для детей с синдромом Дауна

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Ученые МИРЭА — Российского технологического университета — представили детскую книгу-игрушку, специально адаптированную для детей с синдромом Дауна. Она сделана из специальных страниц, которые помогают развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику, рассказали «Газете.Ru» в МИРЭА.

Книга-игрушка разработана таким образом, чтобы сочетать яркие иллюстрации животных, звуковые эффекты, соответствующие каждому персонажу, и разнообразные тактильные поверхности. Это создает многослойный опыт взаимодействия, который стимулирует различные чувства ребенка и поддерживает его познавательное развитие. Специальные интерактивные задания на каждой странице делают процесс чтения увлекательной игрой, вовлекают малыша в активное участие и обучение.

«Книга-игрушка помогает детям с синдромом Дауна повысить уверенность в себе, улучшить самооценку и легче интегрироваться в общество. Это особенно ценно для родителей, которым такие материалы предоставляют эффективные инструменты для развития своих детей», — рассказала доцент кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА Виктория Садонова.

Разные текстуры на страницах — мягкие, шершавые, гладкие — помогают развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику. На каждой странице ребенка также ждут задания: «Найди животное», «Кто это?» или «Повтори звук». Такие игры не только развлекают, но и помогают малышу активно участвовать в процессе обучения.

Исследования показали, что подобные инклюзивные проекты имеют высокую практическую ценность. Они позволяют развивать важные навыки через игру, делая процесс обучения увлекательным и результативным.

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