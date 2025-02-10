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Индийская полиция прервала уличный концерт Эда Ширана

В Индии полиция отключила микрофон певцу Эду Ширану во время уличного концерта
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Lev Radin/Global Look Press

Полиция индийского города Бангалора прервала уличный концерт британского исполнителя Эда Ширана. Об этом сообщает местное издание Mathrubhumi.

Ширан начал исполнять свой хит «Shape of You» на торговой улице Черч-стрит – в деловом квартале Бангалора. Через минуту полицейские отключили музыканту микрофон.

Артист после этого заявил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.

Шекар Т. Текканнанавар, заместитель комиссара полиции Центрального Бангалора, рассказывая об инциденте, подтвердил, что разрешение на выступление действительно запрашивали. Однако, подчеркнул он, Ширану было отказано, поскольку он мог создать опасную давку на оживленной улице.

33-летний Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи за вклад в области музыки и благотворительности, четырехкратный лауреат «Грэмми».

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