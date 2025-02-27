Богомолов и Михалков вошли в состав нового правления Союза писателей России

Режиссеры Богомолов и Михалков оказались в составе правления Союза писателей России

Пятьдесят человек вошли в состав нового правления Союза писателей России. Об этом сообщает ТАСС.

Список был представлен во время XVII Внеочередного съезда Союза писателей и сформирован по инициативе председателя и первого секретаря Союза писателей Владимира Мединского.

В составе оказались генеральный директор «Мосфильма», народный артист России Карен Шахназаров, худрук театра на Малой Бронной и театра-сцены «Мельников» Константин Богомолов и директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, писатель Павел Басинский, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, режиссер и продюсер Никита Михалков, писатель Юрий Поляков, писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин и другие деятели культуры.

В секретариат Союза писателей вошли помощник президента РФ и председатель правления СПР Владимир Мединский, экс-председатель правления Николай Иванов, режиссер и продюсер, Никита Михалков, Вадим Дуда, митрополит Тихон (Шевкунов). Возглавил высший творческий совет писатель Владимир Крупин.

Сейчас Союз писателей объединяет более 8 тысяч литераторов, публицистов и драматургов в России и за рубежом.

Мединский возглавил Союз писателей 27 февраля.

Ранее сообщалось, что в России вырос интерес к творчеству Александра Пушкина.