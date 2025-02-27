«Это подозрительно»: в трагедии с Джином Хэкменом появилась версия с утечкой газа

Газовая компания опровергла версию с отравлением актера Хэкмена и его жены

Полицейские назвали подозрительной кончину 95-летенго актера Джина Хэкмена, его жены, 63-летней пианистки Бетси Аракавы, а также их собаки. Об этом пишет TMZ.

Детектив из Санта-Фе, осматривавший дом пары, написал в своих показаниях, что случившееся требует тщательного расследования. Он упоминает, что у полиции появилась версия с утечкой газа, которая пока не подтверждена.

«Это достаточно подозрительно, чтобы требовать тщательного обыска и расследования, поскольку входная дверь дома была незаперта, распахнута, полицейские заметили здоровую собаку, бегающую по территории, еще одну здоровую собаку рядом с женщиной, собаку без признаков жизни, лежащую в 3-5 метрах футах от женщины в ванной комнате, обогреватель был передвинут, бутылочка с таблетками открыта, таблетки разбросаны рядом с женщиной, а мужчина находится в отдельной комнате дома. Явных признаков утечки газа нет», — сообщил детектив.

Также уточняется, что актера нашли в комнате рядом с кухней. Он был полностью одет, и правоохранители заподозрили, что мужчина мог внезапно упасть — рядом были найдены его солнцезащитные очки.

Газовая компания штата Нью-Мексико прибыла в дом и провела тестирование газопроводов внутри и вокруг дома и пришла к выводу.

«На данный момент нет никаких признаков или доказательств того, что были какие-либо проблемы, связанные с трубами внутри и вокруг дома», — опровергли версию с утечкой газовщики.

Супругов нашли двое работников, в последний раз видевших пару две недели назад.

Актер Джин Хэкмен был одним из самых известных актеров Голливуда благодаря участию в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Французский связной» и «Семейка Тененбаум». В его послужном списке два «Оскара», три «Золотых глобуса» и другие награды.

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