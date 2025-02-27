Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Она была электричеством»: Блейк Лайвли вспомнила, как впервые встретила Мишель Трахтенберг

Актриса Лайвли заявила, что мир потерял хорошего человека в лице Трахтенберг
close
The CW

Актриса Блейк Лайвли поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательными воспоминаниями о своей коллеге по сериалу «Сплетница» Мишель Трахтенберг, которой не стало 26 февраля 2025 года в возрасте 39 лет.

Лайвли поделилась с подписчиками первой совместной фотографией с Трахтенберг, сделанной на съемках сериала «Сплетница».

«Это первый день, когда я встретила Мишель. Она была электричеством. Когда она входила в комнату, то всем были заметны исходящие от нее вибрации. Все, что она делала, то делала на 200%», — написала актриса.

Лайвли призналась, что Трахтенберг запомнилась ей человеком, который «смеялся от души над шутками», не боялся авторитетов, был яростно предан своим друзьям и храбр ради тех, кого любил.

«Наш мир потерял глубоко чувствительного и хорошего человека в лице Мишель. Пусть ее работа и большое сердце останутся в памяти тех, кому посчастливилось познать ее внутренний огонь», — подытожила актриса.

Накануне стало известно о кончине актрисы Мишель Трахтенберг. Источники PEOPLE сообщили, что незадолго до трагедии 39-летняя артистка перенесла операцию по пересадке печени. Подробнее о творческом пути Трахтенберг — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что режиссер «Конклава» Бергер снимет фильм по мемуарам журналиста Гершковича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами