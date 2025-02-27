«Она была электричеством»: Блейк Лайвли вспомнила, как впервые встретила Мишель Трахтенберг

Актриса Блейк Лайвли поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательными воспоминаниями о своей коллеге по сериалу «Сплетница» Мишель Трахтенберг, которой не стало 26 февраля 2025 года в возрасте 39 лет.

Лайвли поделилась с подписчиками первой совместной фотографией с Трахтенберг, сделанной на съемках сериала «Сплетница».

«Это первый день, когда я встретила Мишель. Она была электричеством. Когда она входила в комнату, то всем были заметны исходящие от нее вибрации. Все, что она делала, то делала на 200%», — написала актриса.

Лайвли призналась, что Трахтенберг запомнилась ей человеком, который «смеялся от души над шутками», не боялся авторитетов, был яростно предан своим друзьям и храбр ради тех, кого любил.

«Наш мир потерял глубоко чувствительного и хорошего человека в лице Мишель. Пусть ее работа и большое сердце останутся в памяти тех, кому посчастливилось познать ее внутренний огонь», — подытожила актриса.

Накануне стало известно о кончине актрисы Мишель Трахтенберг. Источники PEOPLE сообщили, что незадолго до трагедии 39-летняя артистка перенесла операцию по пересадке печени. Подробнее о творческом пути Трахтенберг — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что режиссер «Конклава» Бергер снимет фильм по мемуарам журналиста Гершковича.