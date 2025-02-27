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«Идет расследование»: стали известны детали трагедии с Джином Хэкменом и его женой

Полиция опубликовала полный текст заявления о кончине актера Джина Хэкмена
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Global Look Press

Полиция опубликовала полный текст заявления о кончине легенды Голливуда — актера Джина Хэкмена. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщили в офисе шерифа округа Санта-Фе, сейчас идет расследование трагедии. Шериф подтвердил, что Джин Хэкмен и его жена были найдены без признаков жизни 26 февраля в собственном доме.

«Идет активное расследование, однако на данный момент мы не считаем, что случившееся носит криминальный характер», — рассказали правоохранители.

Накануне сообщалось, что рядом с Хэкменом и его супругой Бетси Аракавой без признаков жизни нашли и их собаку.

Актер Джин Хэкмен был одним из самых известных актеров Голливуда благодаря участию в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Французский связной» и «Семейка Тененбаум». В его послужном списке два «Оскара», три «Золотых глобуса» и другие награды.

Хэкмен родился 30 января 1930 года в Калифорнии, а в 16-летнем возрасте поступил в морскую пехоту, прослужив порядка четырех с половиной лет. В 27 лет Хэкмен решил связать свою жизнь с актерским мастерством — его дебютной работой в кино стала драма «Лилит», на съемках которой он познакомился с Уорреном Битти. В последний раз актер появлялся на экране в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту», и затем решил завершить карьеру. В фильмографии артиста свыше 100 проектов и пять номинаций на премию «Оскар».

У Хэкмена остались трое детей: Кристофер Аллен, Элизабет Джин и Лесли Энн.

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