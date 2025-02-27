Джефф Безос отправит Кэти Перри в космос

Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос отправит в космос американскую певицу Кэти Перри. Об этом сообщила его частная аэрокосмическая компания Blue Origin.

Весной 2025 года Blue Origin проведет космический вылет команды, состоящей из шести женщин — певицы Кэти Перри, журналистки и невесты Джеффа Безоса Лауры Санчез, телеведущей Гэйл Кинг, аэрокосмического инженера Аиши Бовэ, активистки Аманда Нгуен и кинопродюсера Кериэнн Флинн.

«Кэти — самая продаваемая артистка в истории лейбла Capitol Records и одна из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен с более чем 115 миллиардами прослушиваний. Помимо того, что Кэти является мировой поп-суперзвездой, она еще и активная защитница многих благотворительных инициатив, в том числе в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ, где мощь ее голоса помогает обеспечить право каждого ребенка на здоровье, образование, равенство и защиту», — объясняют выбор артистки в Blue Origin.

Перри надеется, что миссия вдохновит ее дочь и других людей «тянуться к звездам в прямом и переносном смысле».

Возглавит миссию Лаура Санчез. Это будет первый полет со времен космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году, который пройдет без участия мужчин.

В начале 2025 года Кэти Перри и Орландо Блума впервые за долгое время засняли на прогулке с дочерью.

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