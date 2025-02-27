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Мать Свинки Пеппы беременна третьим поросенком

В мультсериале «Свинка Пеппа» появится третий поросенок спустя 21 год
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Мультсериал «Свинка Пеппа» навсегда изменится в эпизоде, премьера которого состоится в американский День матери 30 марта. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в новом эпизоде мать Свинки Пеппы сообщит о своей беременности третьим поросенком. В семье культовых мультперсонажей произойдет пополнение спустя 21 год после выхода на экраны.

«Дошкольники, приветствующие нового брата или сестру, будут сочувствовать новым историям и смогут узнать, как справиться с этим моментом в своей жизни», — пояснили создатели шоу.

В 2024 году «Свинка Пеппа» отпраздновала свое 20-летие — именно поэтому создатели сериала Марк Бейкер и Невилл Эстли решили привнести «совершенно новую динамику» в семью.

«Как и любой четырехлетний ребенок, Пеппа будет испытывать все эмоции — радость, ревность, волнение и растерянность, — когда станет старшей сестрой», — заявила представительница компании Hasbro, которой принадлежит франшиза «Свинка Пеппа», Эсра Кафер.

Премьера сериала «Свинка Пеппа» состоялась в мае 2004 года на телеканале Nick Jr. — и с тех пор вышло девять сезонов. В шоу рассказывается о жизни Свинки Пеппы, ее младшем брате Джордже и маме Свинки и отце Свине.

Ранее сообщалось, что «Горе от ума» получит современную экранизацию с новым финалом.

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