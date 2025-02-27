«Все победили»: перед «Оскаром» Юра Борисов и Ариана Гранде получат сладости и помаду

Американская компания Distinctive Assets Legendary, обеспечивающая наполнение подарочных пакетов на церемонии вручения премии «Оскар», объяснила их содержание. Об этом пишет Independent.

По словам основателя Distinctive Assets Лэша Фэри, подарочные пакеты в этом году получили специальное название «Победили все».

Некоторые подарки в сумке должны обеспечить поддержку семей, пострадавших от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе в начале года. Среди номинантов на премию «Оскар», которые унесут домой подарочный пакет, — Юра Борисов, Синтия Эриво, Ариана Гранде, Эдриан Броуди, Деми Мур, Киран Калкин и Тимоти Шаламе.

«Хотя наши подарки славятся тем, что они веселые и развлекательные, они также служат средством развития малого бизнеса, брендов, принадлежащих угнетенным людям, женщинам-предпринимателям и компаний, которые отдают долги. В этом году после трагических пожаров в Лос-Анджелесе мы нашли еще больше способов, которыми наши знаменитости могут принести пользу сообществу», сказал Фэри.

В подарочный пакет номинанта 2025 года будет включено более «1 миллиона долларов США на персонализированные услуги по аварийному восстановлению», «бесплатное управление проектом ремонта дома», а также одежда, косметика, сделанная без опытов над животными помада и угощения — крендельки с шоколадной глазурью.

«Независимо от того, побалуют номинанты себя или поделятся этими щедрыми подарками с другом, который, возможно, недавно потерял свой дом, мы дарим их не исходя из потребностей получателей, а из желания скрасить чей-то день и отметить хорошо выполненную работу», — добавил Фэри.

Накануне стало известно, что в подарочный набор «Оскара-2025» входит липосакция.

Ранее номинантка на «Оскар» за мюзикл «Злая» Синтия Эриво получила возможность исполнить партию Христа.