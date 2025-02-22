Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Оскар» подарит Юре Борисову липосакцию рук и ног

В подарочной сумке номинантов на «Оскар» оказались туры и пластические операции
close
CAP/TFS/Global Look Press

Стало известно содержание подарочных сумок, которые организаторы премии Американской киноакадемии «Оскар» приготовили для номинантов. Об этом пишет The Sun.

Номинанты на премию «Оскар» 2025 года, в том числе россиянин Юра Борисов, а также Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Себастьян Стэн, Майки Мэдисон и другие получат подарки общей стоимостью до $2 млн.

Среди сюрпризов — сертификат в клинику пластической хирургии ArtLipo, специализирующуюся, в частности, на липосакции рук и ног. Номинантам предложат процедуры стоимостью до $20 тысяч, включающие в себя новейшие методы липосакции конечностей.

Также в подарочной сумке оказались туры на различные курорты, включая Испанию и Мальдивы, сертификаты на скидки у строительных компаний, уходовая и декоративная косметика, украшения и аксессуары.

Звездам, пострадавшим из-за пожаров в Калифорнии, предложат индивидуальную поддержку по восстановлению после стихийных бедствий размером до $1 млн.

В январе фильм Шона Бэйкера «Анора» номинировали в категории «Лучший фильм» на премии «Оскар». Также поборются за награду сам Бэйкер за «Лучшего режиссера», Майки Мэдисон за «Лучшую женскую роль» и Юра Борисов за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Накануне номинантка на «Оскар» за мюзикл «Злая» Синтия Эриво получила возможность исполнить партию Христа.

Ранее «девушку Бонда» Дениз Ричардс заставили молчать о сексуальных домогательствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами