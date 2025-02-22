«Оскар» подарит Юре Борисову липосакцию рук и ног

В подарочной сумке номинантов на «Оскар» оказались туры и пластические операции

Стало известно содержание подарочных сумок, которые организаторы премии Американской киноакадемии «Оскар» приготовили для номинантов. Об этом пишет The Sun.

Номинанты на премию «Оскар» 2025 года, в том числе россиянин Юра Борисов, а также Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Себастьян Стэн, Майки Мэдисон и другие получат подарки общей стоимостью до $2 млн.

Среди сюрпризов — сертификат в клинику пластической хирургии ArtLipo, специализирующуюся, в частности, на липосакции рук и ног. Номинантам предложат процедуры стоимостью до $20 тысяч, включающие в себя новейшие методы липосакции конечностей.

Также в подарочной сумке оказались туры на различные курорты, включая Испанию и Мальдивы, сертификаты на скидки у строительных компаний, уходовая и декоративная косметика, украшения и аксессуары.

Звездам, пострадавшим из-за пожаров в Калифорнии, предложат индивидуальную поддержку по восстановлению после стихийных бедствий размером до $1 млн.

В январе фильм Шона Бэйкера «Анора» номинировали в категории «Лучший фильм» на премии «Оскар». Также поборются за награду сам Бэйкер за «Лучшего режиссера», Майки Мэдисон за «Лучшую женскую роль» и Юра Борисов за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Накануне номинантка на «Оскар» за мюзикл «Злая» Синтия Эриво получила возможность исполнить партию Христа.

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