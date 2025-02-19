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Синтия Эриво исполнит партию Христа

Синтия Эриво исполнит партию спасителя в опере «Иисус Христос суперзвезда»
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Mario Anzuoni/Reuters

Британская певица Синтия Эриво исполнит партию спасителя в опере «Иисус Христос суперзвезда». Об этом пишет издание Variety.

Постановка с участием Эриво будет идти в «Голливудской чаше» с 1 по 3 августа. Режиссером и хореографом шоу будет лауреат премии «Тони» Серхио Трухильо, музыкальным руководителем и дирижером постановки будет лауреат премии «Тони» Стивен Оремус.

38-летняя Синтия Эриво известна по ролям в мюзикле «Злая», а также боевике «Гарриет». В 2019 году она пела партию Марии Магдалины в полностью женской постановке »Иисуса Христа суперзвезды».

До этого мюзикл «Злая» Синтией Эриво и Арианой Гранде вступил в гонку за Оскар. Киноадаптация мюзикла уже была признана лучшим фильмом Национальным советом кинокритиков США.

«Злая» — экранизация мюзикла 2003 года, переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и роман Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Ранее Эриво рассказала, что подрабатывала швеей, чтобы оплатить учебу в Королевской академии драматического искусства.

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