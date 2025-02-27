Пранкера Subo лишили российского гражданства

Блогера Subo (настоящее имя Субхан Мамедов Мурад Оглы) лишили российского гражданства РФ после сомнительного конкурса среди подписчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

26-летний Subo получил в сети известность как пранкер — он снимал провокационные ролики с прохожими. После рекламировал «криптоинвесторов», а недавно провел среди подписчиков конкурс, по результатам которого обещал победителю 7% доли в его бургерной.

Как утверждает Mash, победителю конкурса ничего не досталось. В результате проверки выяснилось: при подаче документов на российское гражданство Мамедов указал ложные сведения. Теперь у него осталось только гражданство Азербайджана.

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