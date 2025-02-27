Стало известно, что грозит Буйнову за ДТП с пенсионеркой

Юрист Митин: Буйнова могут лишить прав после ДТП с пенсионеркой

Юрист Юрий Митин предположил в беседе с «Лентой.ру», что народный артист России Александр Буйнов получит административное наказание после ДТП с пенсионеркой.

Инцидент произошел накануне около 18:00 в Апрелевке. 74-летний Буйнов не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

«Согласно статье 12.24 КоАП, если вред квалифицируется как средний (например, разрыв связок — это повреждение, ограничивающее подвижность, но не ведущее к инвалидности), то возможен штраф от 15 до 37 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет», — заявил эксперт.

По словам Митина, уголовная ответственность по статье 264 УК РФ Буйнову может грозить только в том случае, если экспертиза квалифицирует травмы как тяжкие. Подобное может произойти, пояснил он, если в результате разрыва связок женщина потеряет способность передвигаться.

Недавно «Газета.Ru» подробно рассказала, что известно о ДТП с участием Александра Буйнова.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов вышел на связь после сообщений о ДТП.