Дворцов об отношениях Седоковой и Тиммы: «Терроризировал Аню»

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с kp.ru, что Анна Седокова не причастна к трагедии с экс-супругом Янисом Тиммой.

20 января друг Тиммы Гатис Лининьш предположил, что Седокова «довела» экс-супруга. По его словам, исполнительница играла с чувствами Тиммы, из-за чего у спортсмена начались проблемы с ментальным здоровьем.

«Но это не так. Ровно за сутки до кончины Янис отправил Ане 101 розу, она эти цветы не приняла. Все-таки они были в разводе, это ее право — общаться с бывшим мужем или нет», — сообщил Дворцов.

По словам продюсера, у Тиммы была сильная сексуальная привязанность к Седоковой, а также баскетболист зависел от российской певицы финансово.

«Насколько я знаю, сейчас наши правоохранители проверяют телефон Тиммы. И эта экспертиза наверняка покажет, как Янис терроризировал Аню последние месяцы», — уверил Дворцов.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

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