Режиссер Фомин о последних съемках Добровольской: «Хранила в себе»

Режиссер Фомин заявил, что Добровольская не жаловалась на съемках при тяжелой болезни

Режиссер Александр Фомин признался в беседе с «Пятым каналом», что не знал о тяжелой болезни Евгении Добровольской на съемках фильма «Дорогая, я больше не перезвоню».

«Вы знаете, она хранила это в себе. И она работала на все 100%», — вспомнил кинематографист.

По словам Фомина, Добровольская ни на что не жаловалась во время съемок. Только после окончания проекта режиссер узнал о диагнозе артистки. Как отметил кинематографист, на съемках нельзя было сказать, что актриса больна, потому что она усердно работала.

«В тот момент я не подозревал. Хотя стоило догадаться, потому что она очень быстро согласилась на этот сценарий. Сказала, что он ей очень нравится. И она вот именно в этом фильме очень хочет сыграть. Я тогда как-то не сопоставил. И только потом понял», — поделился режиссер.

Роль в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню» стала для Добровольской последней.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Ранее Юрий Стоянов заявил, что Добровольскую не любили только ленивые и бездарные.