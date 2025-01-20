Друг Яниса Тиммы рассказал о «жестоких играх» Седоковой

Близкие Яниса Тимы уверены, что причиной кончины баскетболиста стало отношение Анны Седоковой к нему. Об этом сообщил друг Тиммы Гатис Лининьш в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Гатиса, несколько дней назад он расспрашивал «хорошего знакомого Яниса» о финансовом положении баскетболиста. Друг пытался понять, «что случилось» с Тиммой незадолго до трагедии.

«На что я получил ответ: «Яниса к этому подтолкнули жестокие игры Анны с ним. В один день она подпускала его к себе — тогда, когда ей было что-то нужно. А на другой он ей уже не был нужен. Она довела его до этого. Янису было очень тяжело...» — заявил Лининьш.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Накануне была опубликована одна из последних переписок Яниса Тиммы.

Ранее стало известно, что Тимма перед кончиной получил внушительный гонорар