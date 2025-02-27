Катя Лель рассказала о самых необычных подарках на 8 Марта

Певица Катя Лель в преддверии 8 Марта рассказала, какие самые трогательные и запоминающиеся подарки ей преподносили на этот праздник. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала о шикарных золотых кольцах с гравировкой, которые ей дарил супруг.

На кольца, по словам певицы, были ажурным шрифтом нанесены инициалы влюбленных.

«Этот подарок настолько тронул меня, что я заплакала, долго не могла найти слов, чтобы описать, насколько я счастлива от такого внимания, заботы и красоты», — призналась артистка.

Также она вспомнила о подаренной дочерью самодельной открытке с цветком и капельками росы – по словам звезды, она удивилась, что ее ребенок смог создать такую сложную композицию, и, хотя дочь давно выросла, эту открытку она хранит до сих пор.

Третьим самым запоминающимся подарком Лель назвала огромную черную плюшевую собаку, подаренную ей друзьями. Певица назвала игрушку роскошной, признавшись, что сначала приняла ее за настоящую собаку.

«Когда я увидела, сначала подумала, что в дом забежал настоящий пес, а потом поняла, что это ненастоящий песель. Он до сих пор у меня стоит в загородном доме», – рассказала она.

Среди самых неудачных и нелюбимых подарков артистка назвала косметику и парфюм.

Напомним, до этого Катя Лель рассказала в интервью Наталье Подольской, что не планирует нянчиться с внуками. При этом она подчеркнула, что ей пока рано думать об этом, так как ее дочери всего 15 лет. По словам артистки, она представляет себя активной и счастливой бабушкой, которая любит путешествовать.

Ранее россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить коллегам на 8 Марта.