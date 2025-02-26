Россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить коллегам на 8 Марта

Коллегам на 8 Марта не стоит дарить наборы с гелями для душа, дезодорантами и кремами, потому что их можно воспринять как намек на наличие проблем с личной гигиеной. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Кроме того, по ее словам, в этом случае можно не угадать с типом кожи или предпочтениями по качеству продукции. Эксперт также не рекомендует выбирать в качестве подарков аромадиффузоры и духи, если неизвестны личные предпочтения человека. К неудачным вариантам она отнесла и растения в горшках, потому что не все знают, как за ними ухаживать.

«К удачным подаркам можно отнести сертификаты в магазины косметики и парфюмерии, сладости, наборы чая, кофе и шоколада. Даже если человек предпочитает кофе, а не чай, он может приберечь этот презент для друзей и угостить вкусным чаем, когда они придут в гости. То есть такие подарки всегда пригождаются», — сказала Свежакова.

До этого эксперты говорили, что на 8 Марта коллегам не стоит дарить предметы личной гигиены и полотенца. По их словам, такие подарки могут обидеть человека. Они также не рекомендуют покупать тапочки, постельное белье, косметику и парфюм, бижутерию, сувениры низкого качества, вещи интимного характера и дешевую электронику, потому что с выбором этих вещей можно ошибиться.

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