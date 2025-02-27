Звезда сериала «Ранняя пташка» приедет в Россию

Актер и модель Джан Яман, известный по роли в сериале «Ранняя пташка», планирует прилететь в Москву в марте 2025 года. Об этом сообщает Super.ru.

Издание предполагает, что Яман приедет в Россию ради российской светской премьеры сериала «Эль Турко», в котором он сыграл главную роль. Однако подробностей визита турецкой звезды пока нет.

Турецкий актер Джан Яман получил премию «Золотая бабочка» в категории «Лучшая мужская роль» в 2018 году, а спустя год журнал GQ назвал его мужчиной года. Яман также был участником турецкого шоу «Голос», а в 2022-м стал официальным лицом компании Mercedes Benz.

В конце января 2025 года турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетали в Москву для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, звезда сериала «Постучись в мою дверь» проживала в Москве в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади. Она также заявляла, что хочет вновь приехать в Россию.

В феврале на концерте в Кремле выступил турецкий актер Бурак Озчивит, который уже не раз бывал в России.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора» из-за образа русских людей.