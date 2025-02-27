Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда сериала «Ранняя пташка» приедет в Россию

Известный турецкий актер Джан Яман приедет в Россию в марте
close
canyaman/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актер и модель Джан Яман, известный по роли в сериале «Ранняя пташка», планирует прилететь в Москву в марте 2025 года. Об этом сообщает Super.ru.

Издание предполагает, что Яман приедет в Россию ради российской светской премьеры сериала «Эль Турко», в котором он сыграл главную роль. Однако подробностей визита турецкой звезды пока нет.

Турецкий актер Джан Яман получил премию «Золотая бабочка» в категории «Лучшая мужская роль» в 2018 году, а спустя год журнал GQ назвал его мужчиной года. Яман также был участником турецкого шоу «Голос», а в 2022-м стал официальным лицом компании Mercedes Benz.

В конце января 2025 года турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетали в Москву для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, звезда сериала «Постучись в мою дверь» проживала в Москве в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади. Она также заявляла, что хочет вновь приехать в Россию.

В феврале на концерте в Кремле выступил турецкий актер Бурак Озчивит, который уже не раз бывал в России.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора» из-за образа русских людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами