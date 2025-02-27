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«Пытался уехать»: раскрыты детали ДТП, в котором Буйнов сбил пенсионерку

Сын сбитой Буйновым пенсионерки заявил, что обратится в полицию
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Baza/VK

Певец Александр Буйнов, сбивший на пешеходном переходе в Подмосковье пенсионерку, не принес после случившегося извинений. После происшествия он вел себя «отстраненно» и пытался скрыться, рассказал сын пострадавшей. В беседе с 360.ru он сообщил о планах обратиться в полицию.

По словам молодого человека, музыкант после аварии реагировал на все «отрешенно», словно ничего особенного не произошло.

«Изначально, как совершил наезд, [Буйнов] пытался задом уехать, в итоге его остановили очевидцы, — добавил он. — Когда я приехал, то за машиной прятался, то в стороне где-то ходил».

Так как в момент аварии рядом находилось много людей, уехать музыкант с места происшествия не смог. По словам сына пострадавшей пенсионерки, он обратился к виновнику ДТП и сообщил ему, что будет действовать в рамках закона вне зависимости от того, кто он такой. В ответ певец признал свою вину.

Сейчас молодой человек ждет заключение врачей о состоянии матери – по его словам, она чувствует себя плохо. После получения документа мужчина планирует обращаться в полицию.

Напомним, накануне около 18.00 народный артист России не заметил 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской в Апрелевке и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок. Сегодня сообщалось, что женщине требуется обследование, она жалуется на боли и тошноту, есть подозрение на сотрясение мозга.

Ранее Буйнов заявил, что не был за рулем Lexus, сбившего женщину в Подмосковье.

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