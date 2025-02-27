Буйнов заявил, что не был за рулем Lexus, сбившего женщину в Подмосковье

Буйнов заявил, что за рулем сбившего женщину Lexus был его водитель

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Певец Александр Буйнов заявил телеканалу RTVI, что за рулем Lexus, сбившего 61-летнюю женщину на переходе в Подмосковье, находился его водитель.

«Нет, это был мой водитель», — приводит RTVI слова Буйнова.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что за рулем автомобиля находился сам Буйнов.

О ДТП, которое произошло накануне в Наро-Фоминском городском округе Московской области, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, певец за рулем Lexus LX сбил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». Она была госпитализирована с разрывом связок.

Позднее выяснилось, что 61-летняя воспитательница детского сада в этот момент возвращалась домой с работы.

Ранее появились первые кадры после ДТП с Буйновым в Подмосковье.