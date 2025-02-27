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Шаляпин дал модный совет смеющейся над поддельными сумками жене Петросяна

Певец Прохор Шаляпин предложил жене Петросяна носить пакеты
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Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Super дал модный совет жене Евгения Петросяна, Татьяне Брухуновой, которая смеялась над женщинами с поддельными сумками.

Шаляпин предложил Брухуновой носить пакеты вместо брендированных аксессуаров.

«Танечка, дорогая, переходи на пакеты. Это самое лучшее вложение. И каждый день новый пакет ты себе можешь позволить! И все в оригинале», — отметил артист.

В январе Татьяна Брухунова раскритиковала москвичек с поддельными сумками Birkin. Она рассказала, что встретила сразу трех девушек с «откровенной фальшью». Женщина спросила, они это носят. Такое поведение жены юмориста раскритиковали некоторые звезды.

Шаляпин назвал заявление Брухуновой глупостью. А актриса Ирина Безрукова посчитала поведение супруги комика неинтеллигентным. Она усомнилась, что Татьяна родилась в семье олигархов и жила на Рублевке с детства.

«Хорошо, если ты можешь позволить себе «Бентли». Но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль, и не надо кичиться перед ними. Это не интеллигентно», — заявила артистка.

Ранее Шаляпин объяснил, зачем дарит женщинам свои голые портреты.

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