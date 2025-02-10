Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У актрисы Марины Дюжевой нашли рак горла

Mash: актриса Марина Дюжева излечилась от рака горла за полтора года
close
Антон Новодережкин/РИА Новости

У актрисы Марины Дюжевой полтора года назад нашли рак горла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 69-летняя Дюжева обратилась к врачу, когда ей стало больно глотать, а во рту появилась сухость. После исследований у актрисы нашли образование в небной миндалине. Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, в результате излечилась.

Несмотря на ремиссию, актриса остается под наблюдением врачей во избежание рецидива.

Марина Дюжева играла в фильмах «Мимино», «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». Кроме того, она успешная артистка дубляжа — голосом Дюжевой говорит Молли из «Гарри Поттера», все женские персонажи из сериала «Элен и ребята».

Накануне актер Александр Ильин — старший признался, что уже больше 15 лет после излечения от рака живет в деревне.

«Летом я вожу песок и землю. Зимой колю дрова, специально покупаю неколотые. Огородом занимается жена. А я сажаю деревья вокруг. У меня гектар свободного пространства до речки», — поделился артист.

Ранее Александр Буйнов рассказал о проблемах с концертами после слухов о госпитализации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами