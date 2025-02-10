У актрисы Марины Дюжевой нашли рак горла

Mash: актриса Марина Дюжева излечилась от рака горла за полтора года

У актрисы Марины Дюжевой полтора года назад нашли рак горла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 69-летняя Дюжева обратилась к врачу, когда ей стало больно глотать, а во рту появилась сухость. После исследований у актрисы нашли образование в небной миндалине. Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, в результате излечилась.

Несмотря на ремиссию, актриса остается под наблюдением врачей во избежание рецидива.

Марина Дюжева играла в фильмах «Мимино», «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». Кроме того, она успешная артистка дубляжа — голосом Дюжевой говорит Молли из «Гарри Поттера», все женские персонажи из сериала «Элен и ребята».

Накануне актер Александр Ильин — старший признался, что уже больше 15 лет после излечения от рака живет в деревне.

«Летом я вожу песок и землю. Зимой колю дрова, специально покупаю неколотые. Огородом занимается жена. А я сажаю деревья вокруг. У меня гектар свободного пространства до речки», — поделился артист.

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