Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вы нормальные люди?»: жена Буйнова о якобы лечении певца от рака

Жена Буйнова Елена отказалась комментировать слухи о лечении певца от рака
close
buinovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена певца Александра Буйнова Елена в беседе с NEWS.ru отказалась комментировать слухи о якобы лечении ее мужа от рака.

Буйнова заявила, что ей уже неинтересно слушать слухи. Елена считает, что люди зарабатывают деньги на распространении ложной информации о ее супруге.

«Опять написал? Ну пусть пишут, уже невозможно. Вы нормальные люди? Третий раз пишут за месяц, нечего разговаривать, даже не хочу ничего объяснять», — возмутилась жена артиста.

5 февраля Telegram-канал Mash заявлял, что лечение Александра Буйнова от рака оплатит государство. По данным издания, певцу якобы прописали полугодовой курс лекарств общей стоимостью в один миллион рублей.

18 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Буйнова экстренно прооперировали в одном из медицинских учреждений Москвы. Источник утверждал, что артист жаловался на сильные боли в ногах и спине, а врачи диагностировали у него травму позвоночника в районе поясницы. Позже певец сообщил, что он абсолютно здоров, несмотря на возникшие слухи.

В декабре артисту также пришлось опровергать другие слухи о своем здоровье. Telegram-канал Mash писал, что у Буйнова якобы прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии. Певец сообщил, что эти данные не соответствуют действительности.

Ранее Буйнов рассказал о проблемах с концертами после слухов о госпитализации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами