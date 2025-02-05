«Вы нормальные люди?»: жена Буйнова о якобы лечении певца от рака

Жена певца Александра Буйнова Елена в беседе с NEWS.ru отказалась комментировать слухи о якобы лечении ее мужа от рака.

Буйнова заявила, что ей уже неинтересно слушать слухи. Елена считает, что люди зарабатывают деньги на распространении ложной информации о ее супруге.

«Опять написал? Ну пусть пишут, уже невозможно. Вы нормальные люди? Третий раз пишут за месяц, нечего разговаривать, даже не хочу ничего объяснять», — возмутилась жена артиста.

5 февраля Telegram-канал Mash заявлял, что лечение Александра Буйнова от рака оплатит государство. По данным издания, певцу якобы прописали полугодовой курс лекарств общей стоимостью в один миллион рублей.

18 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Буйнова экстренно прооперировали в одном из медицинских учреждений Москвы. Источник утверждал, что артист жаловался на сильные боли в ногах и спине, а врачи диагностировали у него травму позвоночника в районе поясницы. Позже певец сообщил, что он абсолютно здоров, несмотря на возникшие слухи.

В декабре артисту также пришлось опровергать другие слухи о своем здоровье. Telegram-канал Mash писал, что у Буйнова якобы прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии. Певец сообщил, что эти данные не соответствуют действительности.

Ранее Буйнов рассказал о проблемах с концертами после слухов о госпитализации.