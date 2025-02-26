Добровинский о возможном выходе Ефремова по УДО: «Надеюсь, он бросит пить»

Адвокат Добровинский понадеялся, что Ефремов бросит пить после выхода по УДО

Адвокат Александр Добровинский отреагировал в беседе с РЕН ТВ на новость о том, что Михаил Ефремов инициировал процесс по условно-досрочному освобождению.

Добровинский представлял на суде семью курьера Сергея Захарова, которого не стало в результате ДТП, спровоцированного Михаилом Ефремовым летом 2020 года.

«Надеюсь, что, если «секретное ходатайство» об УДО Михаила Ефремова будет удовлетворено, Михаил Олегович бросит пить», — заявил защитник.

Накануне адвокат Юрий Падалко подтвердил, что Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Заявление поступило в Алексеевский районный суд Белгородской области. Предварительно, иск артиста рассмотрят 24 марта.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ранее сообщалось, что у лидера группы «Три дня дождя» нашли судимость из-за поддельных водительских прав.