Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У лидера группы «Три дня дождя» нашли судимость из-за поддельных водительских прав

«Постньюс»: певец Глеб Викторов имеет судимость за поддельные водительские права
close
Пресс-служба артиста

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов имеет судимость по уголовному делу о покупке и использовании поддельных водительских прав. Об этом сообщает «Постньюс».

Суд по делу Викторова проходил в октябре 2022 года, а сам инцидент — летом того же года. По версии издания, музыкант приобрел фальшивые водительские права через Telegram и попытался предъявить их сотруднику ГИБДД в августе 2022 года. Полицейский усомнился в подлинности документа, он изъял его у Викторова в присутствии понятых.

На суде выяснилось, что поддельные права лидера группы «Три дня дождя» были напечатаны на принтере. Музыкант полностью признал свою вину. Суд назначил Викторову наказание в виде ограничения свободы на два месяца: он мог покинуть дом только для того, чтобы отметиться в полиции.

«Постньюс» также напоминает, что в 2020 году Викторов был лишен водительских прав после задержания за пьяное вождение. В 2022-м — незадолго до инцидента с фальшивыми правами — его оштрафовали за езду без прав.

Недавно сообщалось, что музыкант Глеб Викторов в день рождения обратился к слушателям из рехаба. Он вспомнил, что раньше боролся со стрессом за рулем — ездил из Красноярска в Абакан, а после переезда в Москву — в Сочи.

Ранее сообщалось, что адвокат Ефремова подтвердил прошение на УДО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами