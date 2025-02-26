У лидера группы «Три дня дождя» нашли судимость из-за поддельных водительских прав

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов имеет судимость по уголовному делу о покупке и использовании поддельных водительских прав. Об этом сообщает «Постньюс».

Суд по делу Викторова проходил в октябре 2022 года, а сам инцидент — летом того же года. По версии издания, музыкант приобрел фальшивые водительские права через Telegram и попытался предъявить их сотруднику ГИБДД в августе 2022 года. Полицейский усомнился в подлинности документа, он изъял его у Викторова в присутствии понятых.

На суде выяснилось, что поддельные права лидера группы «Три дня дождя» были напечатаны на принтере. Музыкант полностью признал свою вину. Суд назначил Викторову наказание в виде ограничения свободы на два месяца: он мог покинуть дом только для того, чтобы отметиться в полиции.

«Постньюс» также напоминает, что в 2020 году Викторов был лишен водительских прав после задержания за пьяное вождение. В 2022-м — незадолго до инцидента с фальшивыми правами — его оштрафовали за езду без прав.

Недавно сообщалось, что музыкант Глеб Викторов в день рождения обратился к слушателям из рехаба. Он вспомнил, что раньше боролся со стрессом за рулем — ездил из Красноярска в Абакан, а после переезда в Москву — в Сочи.

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