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Бари Алибасов о Лозе: «Выходит на сцену вонючий, невозможно стоять»

Продюсер Алибасов: рядом с Лозой невозможно стоять на сцене из-за вони
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов осудил в беседе с NEWS.ru композитора Юрия Лозу за несоблюдение правил личной гигиены.

«Тот же Лоза выходит на сцену вонючий, невозможно стоять рядом. Весь грязный, все черное. От него несет. Он всегда стоял на расстоянии 6-10 метров от артистов, потому что от него воняло», — возмущенно сказал продюсер.

Алибасов заявил, что артисты на протяжении нескольких лет пытались заставить Юрия Лозу помыться. По словам шоумена, композитор мылся раз в три года.

Недавно Алибасов опроверг информацию о том, что пережил инсульт в феврале 2024 года. Продюсер уточнил, что сейчас находится в хорошей форме и ежедневно занимается на велотренажере и тренажере для рук. Супруга Алибасова Елена, в свою очередь, добавила, что продюсер также начал правильно питаться и вести здоровый образ жизни в целом.

В ноябре сообщалось, что Алибасову стало плохо после трагедии с экс-солистом коллектива Владимиром Левкиным. Врачи скорой помощи приезжали к Алибасову в день прощания артиста.

Ранее стало известно, что Гуф завершает музыкальную карьеру.

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