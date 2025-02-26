Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, за сколько Томми Кэш готов выступить в России

Super.ru: эстонский рэпер Томми Кэш готов выступить в России за 9 млн рублей
close
Кадр видео: TOMMY CASH/YouTube

Эстонский рэпер Томми Кэш готов выступить в России за €150 тыс. (около 9 млн рублей. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Super.ru.

В райдере Кэша сказано, что он летает бизнес-классом, а его команда — экономом. Рэпер готов разместиться в пятизвездочном отеле недалеко от места проведения мероприятия. Организатор также должен обеспечить ему трехразовое питание или выплатить суточные, а еще предоставить стилиста и парикмахера для концерта.

По данным издания, Кэш готов появиться на корпоративе в России, но боится, что из-за этого его могут исключить из грядущего «Евровидения». После участия в европейском песенном конкурсе рэпер собирается повысить гонорар и обязать заказчиков вносить 100% предоплату.

Super.ru также выяснило, что Томми Кэш встречается с русской моделью Полиной, которая на данный момент проживает в Париже. Девушке около 21 года, она родом из Новосибирска. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рэпер публиковал видео, как Полина его поцеловала, когда узнала о победе музыканта в отборочном этапе «Евровидения-2025».

Недавно сообщалось, что итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала убрать песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из конкурса «Евровидения». Итальянцы посчитали композицию рэпера оскорбительной.

Ранее сообщалось, что певица МакSим планирует снять фильм о себе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами