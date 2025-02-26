Стало известно, за сколько Томми Кэш готов выступить в России

Эстонский рэпер Томми Кэш готов выступить в России за €150 тыс. (около 9 млн рублей. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Super.ru.

В райдере Кэша сказано, что он летает бизнес-классом, а его команда — экономом. Рэпер готов разместиться в пятизвездочном отеле недалеко от места проведения мероприятия. Организатор также должен обеспечить ему трехразовое питание или выплатить суточные, а еще предоставить стилиста и парикмахера для концерта.

По данным издания, Кэш готов появиться на корпоративе в России, но боится, что из-за этого его могут исключить из грядущего «Евровидения». После участия в европейском песенном конкурсе рэпер собирается повысить гонорар и обязать заказчиков вносить 100% предоплату.

Super.ru также выяснило, что Томми Кэш встречается с русской моделью Полиной, которая на данный момент проживает в Париже. Девушке около 21 года, она родом из Новосибирска. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рэпер публиковал видео, как Полина его поцеловала, когда узнала о победе музыканта в отборочном этапе «Евровидения-2025».

Недавно сообщалось, что итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала убрать песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из конкурса «Евровидения». Итальянцы посчитали композицию рэпера оскорбительной.

Ранее сообщалось, что певица МакSим планирует снять фильм о себе.