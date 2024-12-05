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Северус Снейп может стать темнокожим в новом сериале о Гарри Поттере

Темнокожий актер Эссьеду стал кандидатом на роль профессора Северуса Снейпа

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Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор Северус Снейп из книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере может стать темнокожим в новом сериале HBO. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сыгравшему в сериале «Я могу уничтожить тебя» 34-летнему британскому артисту Паапе Эссьеду уже предложили роль, результаты переговоров пока неизвестны.

В восьми фильмах Warner Bros. по мотивам книг о Поттере профессора зельеварения Снейпа играл Алан Рикман.

Премьера сериала запланирована на 2026 год. Пока официально на роли в проекте не выбран ни один актер, хотя появлялись сообщения, что звезда «Шпионского моста» Марк Райлэнс близок к подписанию контракта на роль директора магической школы Хогвартс Альбуса Дамблдора.

Паапа Эссьеду начал актерскую карьеру в 2012 году с театра — он присоединился к Королевской шекспировской труппе и задействован во многих постановках, включая спектакли «Король Лир», «Гамлет» и «Ромео и Джульетта».

Ранее HBO раскрыл даты выхода «Эйфории» и приквела «Игры престолов».

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