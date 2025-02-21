«Зависимость забрала все время»: солист группы «Три дня дождя» боролся со стрессом за рулем

Музыкант Глеб Викторов в день рождения обратился к слушателям из рехаба

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов в свой 29-й день рождения обратился к слушателям из реабилитационного центра. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба артиста.

Он написал поклонникам послание от руки, поскольку в рехабе у музыканта нет связи. Викторов рассказал, что раньше боролся со стрессом за рулем — ездил из Красноярска в Абакан, а после переезда в Москву — в Сочи.

«Трасса меня терапевтировала, запары по учебе, сложности в личной жизни, в целом вайб за этот путь. В Абакане меня ждали родители», — говорит он.

Сейчас, отметил Глеб, он больше не может сорваться и уехать, хотя и скучает по временам, когда чувствовал себя «шофером».

«Все просто — зависимость забирала у меня все время и ресурсы. Это очень эгоистичное заболевание. Шоу-бизнес тоже очень эгоистичен. Свободное от употребления время должно полностью принадлежать ему», — говорит солист «Три дня дождя».

В день 29-летия музыканта также вышел документальный фильм «Культурный код», в котором Викторов поделился подробностями личной жизни.

«Жена не давала мне свободы, не давала мне писать музыку. Говорила: «Сделай потише», «иди на работу» и так далее. Мы жили очень бедно», — рассказал он о предвестниках развода.

Однако, утверждает Викторов, после разрыва и успеха счастливее он не стал.

«Да, у меня появились материальные блага, публичное признание, социальные какие-то приколюхи, но я стал несчастнее. Близкие скучают по тому трезвому таксисту с амбициями, с мотивацией», — говорит он.

О попадании в рехаб Викторов рассказал в начале февраля.

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