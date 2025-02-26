Лидер «Би-2» заявил об отсутствии понятия «родина»

Лидер группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не верит в понятие «родина». Об этом он сообщил пранкерами Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне все равно. Я не верю в понятие «родина»», — поделился Лева Би-2.

Он также добавил, что не все участники группы поддержали его точку зрения на специальную военную операцию. Бортник выгнал одного из музыкантов после того, как тот «сломался» в миграционной тюрьме в Таиланде.

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