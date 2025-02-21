Леву Би-2 уличили во лжи

Mash: певец Егор Борник соврал о продаже квартиры в Москве за 35 млн рублей

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (он же — Лева Би-2) соврал, что продал свою трехкомнатную квартиру в Москве. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, музыкант переписал недвижимость на супругу Асю Штрайхер. Соседка артиста рассказала, что сейчас жилье Левы Би-2 пустует.

Квартира Бортника расположена рядом с метро «Улица 1905 года». Ее площадь составляет 68 кв. м. Рыночная стоимость недвижимости – около 35 млн рублей. По данным Mash, это единственная собственность артиста в Москве.

В конце ноября 2024 года Бортник рассказывал, что продал свою «большую и дорогую» квартиру в столице ради выплаты зарплаты участникам коллектива «Би-2».

«Я свое благополучие возложил на жертвенный алтарь и ни капельки об этом не жалею. В этот момент ты начинаешь понимать, что такое совесть», — говорил он.

Недавно Леву Би-2 призвали проверить на предмет финансирования терроризма. Это произошло после того, как музыкант поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом, рассказав, что ежемесячно направляет материальную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Сергей Зверев назвал честью включение в базу «Миротворца».