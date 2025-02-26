Разин назвал трех женщин, которые «несут несчастье» в его жизнь

Продюсер Андрей Разин в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинил певицу Лолиту Милявскую, телеведущую Леру Кудрявцеву и адвокатку Екатерину Гордон в своих несчастьях.

Разин рассказал, что встречался с экстрасенсом Джуной Давиташвили. Она предсказала продюсеру, что в его жизни будут три женщины, которые принесут несчастье ему и его семье. По словам шоумена, только к 61 году он понял, о ком идет речь. Он сделал коллаж с фото Милявской, Кудрявцевой и Гордон. Также на изображении есть совместное фото с Разиным и Давиташвили.

«На этой фотографии вы видите меня с Джуной, а внизу – тех самых ведьм. Они никогда не обретут покоя, ибо я никогда не сниму проклятие, которое наложил на них», — заявил продюсер.

19 февраля Разин заявил, что проклял Лолиту. По словам шоумена, Милявская «без повода наехала на него» в эфире федерального канала и обозвала его в матерной форме. Она также, утверждает продюсер, угрожала ему фразой: «Разин, тебе не жить».

Разин напомнил, что сейчас концерты Лолиты массово отменяют в России из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Продюсер заявил со ссылкой «на авторитетный американский источник», что мероприятие обошлось Ивлеевой в $84 тыс. (почти 8 млн рублей. — «Газета.Ru»).

Ранее Лолита ответила Киркорову после признаний в любви.