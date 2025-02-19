«Лолита — самый большой провокатор»: экс-продюсер «Ласкового мая» проклял Милявскую

Продюсер Андрей Разин заявил, что никогда не снимет проклятья с Лолиты

Продюсер Андрей Разин в беседе с mk.ru резко высказался по отношению к артистке Лолите Милявской, которая, как он утверждает, первой начала их конфликт.

По словам Разина, Милявская «без повода наехала на него» в эфире федерального канала и обозвала его в матерной форме. Она также, говорит продюсер, угрожала ему фразой: «Разин, тебе не жить».

«Я давно проклял Лолиту. И проклятия не сниму никогда. <…> Все ее мужья пережили шок от ее избиений, угроз и обращение к бандитам. Лолита – самый большой провокатор нашей эстрады», — заявил продюсер.

Разин напомнил, что сейчас концерты Лолиты массово отменяют в России из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Продюсер заявил со ссылкой «на авторитетного американского источника», что мероприятие обошлось Ивлеевой в $84 тыс (почти 8 млн рублей. — «Газета.Ru»).

«Эта голая вечеринка была оплачена Америкой, людьми, которые хотели показать что сейчас происходит в России и заточили туда всех мерзостей, заставить их одеться в неглиже», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) оскорбил подписчицу, осудившую его за критику России.