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Лолита ответила Киркорову после признаний в любви

Певица Лолита назвала Киркорова лучшим после его признаний в любви
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Belkin Alexey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что простила Филиппа Киркорова после скандала.

Милявская опубликовала ролик, в котором Киркоров признается ей в любви. Певица назвала коллегу лучшим.

«Я не умею долго злиться», — поделилась артистка.

Видео признания Киркорова опубликовала светская львица Виктория Шелягова. В ролике народный артист России показывал Шеляговой коллекцию своих кукол ручной работы, среди которых есть миниатюра Милявской. Артист заявил, что любит ее.

В декабре 2024 года Киркоров заявлял, что пробыл на мероприятии Ивлеевой всего три минуты. Артист сообщал, что ушел оттуда, поскольку ужаснулся от дресс-кода участников. Киркоров также сетовал на то, что не дождался от Ивлеевой извинений.

В феврале 2025-го Лолита раскритиковала такое поведение коллеги. Певица назвала Киркорова человеком, который предал всех своих собратьев. Она отметила, что не боится возможной мести от исполнителя. Милявская уверила, что у Киркорова есть ресурсы только на то, чтобы «охранять свою собственную корону».

Ранее Собчак рассказала о помощи Лолиты жителям Белгородской области.

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