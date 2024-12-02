МакSим о борьбе с зависимостью: «Помог бог»

Певица МакSим (Марина Максимова) заявила в «Шоу Воли», что ей помог бог в борьбе с алкогольной зависимостью.

Максимова рассказала, что на ней перепробовали все возможные виды кодировок, но ничего не действовало. По словам артистки, после некоторых процедур ее приходилось «вынимать из реанимации».

«Я всегда говорила: «Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить». Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только бог с вами, тогда все получится», — заявила исполнительница.

13 июля 2023 года певица МакSим выпустила видеообращение, где рассказала о своем алкоголизме. Звезда объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

По словам Максимовой, уже долгое время она борется с алкогольной зависимостью в реабилитационной клинике. Теперь артистка уверена, что «ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя» может привести только к большим потерям.

21 марта 2024-го МакSим взяла паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем. 17 июня 2024-го Максимова впервые за долгое время вышла на сцену.

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