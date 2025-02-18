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Лолита об отмене концерта в Перми: «Были шокированы»

Певица Лолита опровергла отмену концерта в Перми
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Belkin Alexey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская призналась в Telegram-канале, что она и ее организатор гастролей Игорь Грановский «были шокированы» новостями об отмене концерта в Перми.

Милявская опровергла новость об отмене концерта. Она заявила, что продажа билетов идет в штатном режиме.

«Об этом не знает ни директор зала, ни другие службы, которые обязаны знать об этом. Поэтому, пожалуйста, не создавайте интригу в сети», — заявила исполнительница.
Выступление Лолиты состоится 19 марта в СК им. Сухарева.

16 февраля Telegram-канал «Пермь №1» заявил, что концерт Милявской отменили после жалоб общественников. Известно, что за месяц до концерта Гуманитарный центр Прикамья и фонд «Вежливые люди» обращались к губернатору Пермского края, главе города Перми, министру культуры и спорта Пермского края и министру образования Пермского края с просьбой «принять меры по отмене концерта Лолиты Милявской».

В тот же день Лолита сообщила, что была вынуждена отменить концерт в Волгограде. Мероприятие должно было пройти 5 марта.

Ранее Лолита раскрыла размер своей пенсии.

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