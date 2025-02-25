Киркоров признался в любви к Лолите после ее обвинений в предательстве

Певец Киркоров признался, что любит Лолиту, на фоне ее обвинений в предательстве

Певец Филипп Киркоров признался в любви к Лолите Милявской после того, как артистка публично обвинила его в предательстве.

Видео признания Киркорова опубликовала светская львица Виктория Шелягова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В ролике народный артист России показывал Шеляговой коллекцию своих кукол ручной работы, среди которых есть миниатюра Милявской.

«А я, кстати, ее люблю», — заявил Киркоров в ролике.

Шелягова, в свою очередь, восхитилась артистом. Она заявила, что ценит в Киркорове то, что в нем нет никакой злобы.

В начале февраля Лолита Милявская публично раскритиковала Киркорова. Она осудила его за критику блогерши Анастасии Ивлеевой. Певица назвала артиста человеком, способным предать кого угодно.

В декабре 2024 года Киркоров заявлял, что пробыл на скандальном мероприятии Ивлеевой всего три минуты. Артист сообщал, что ушел оттуда, поскольку ужаснулся от дресс-кода участников. Киркоров также сетовал на то, что не дождался от Ивлеевой извинений.

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