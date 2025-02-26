Доходы бизнеса Егора Крида упали на 70%

Продажи косметики певца Егора Крида на маркетплейсах упали на 60-70%. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, в день оформляется около 150 тысяч заказов за тысячу рублей. В период новогодних праздников у артиста заказывали около тысячи товаров в день. А 24 января 2025 года было всего 41 заказов.

По данным SHOT, выручка от продаж составила 8 миллионов рублей. Прибыль не уточняется.

В феврале Telegram-канал «Звездач» сообщил, что на ресторан Егора Крида и Тимура Юнусова (Тимати) подали в суд. Арбитражный суд Москвы получил заявление к ООО «Фест», которое принадлежит рэперам, от АО «Оптиком». Эта фирма занимается продажей одноразовой посуды, упаковочных материалов и кухонных принадлежностей. Они потребовали 59 тысяч 704 рубля за неоплату поставленного товара.

В апреле 2024-го Егор Крид опроверг слухи о создании собственного лейбла. Певец уточнил, что его новая компания «EK Family» занимается дистрибуцией музыки, а не продвижением артистов. Артист рассказал об открытии «EK Family» на одном из стримов в марте 2024 года.

Ранее был раскрыт гонорар Вики Цыгановой.