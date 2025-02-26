В ЮАР включили песню «Сигма бой» на митинге в поддержку Украины. Об этом пишет Independent Online (IOL).

Сообщается, что митинг в поддержку Киева проводила местная украинская диаспора на пирсе Уэйл-Бон в Умхланге. Митинг украинцев прервала группа людей с российскими флагами и колонками, из которых звучала популярная российская детская песня. После того, как две группы встретились, на место происшествия были прибыли полицейские, которым пришлось разнимать две этнические группы.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) в дуэте с 12-летней Марией Янковской, авторами песни стали отец Светланы Михаил Чертищев в соавторстве с автором «Девочки в каре» Муккой. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

7 февраля в СНБО Украины назвали песню «Сигма-бой» пропагандой России. Сам Михаил Чертищев заявлял, что «Сигма бой» — это не пропаганда, а песня про отношения.

Ранее хор в Москве перепел «Сигма боя» на военный лад.