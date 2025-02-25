Солистка «Непары» ответила на слухи о распаде группы

Певица Храмова заявила, что группа «Непара» не собирается распадаться снова

Солистка коллектива «Непара» Дарья Храмова ответила на слухи о возможном распаде группы. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Храмовой, «никто не распадается».

«Все дело в том, что группа «Непара» — это группа «Непара». Александр Шоуа и Дарья Храмова — это разные люди, которые существуют вне проекта тоже. Никто не запрещает мне делать сольные песни, соответственно, Александру тоже», — объяснила она.

Певица уточнила, что они с Шоуа выступают как вместе, так и по отдельности и не принимают активное участие в жизни друг друга, поскольку являются просто коллегами.

Кроме того, у артистов разные команды.

В 2012 и 2019 годах участники дуэта «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская разрывали творческие связи, что сопровождалось конфликтами и ссорами.

Накануне солист группы «Непара» Александр Шоуа сообщил, что бас-гитаристу стало плохо во время недавнего концерта коллектива в клубе «Мумий Тролль»

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