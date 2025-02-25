Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солистка «Непары» ответила на слухи о распаде группы

Певица Храмова заявила, что группа «Непара» не собирается распадаться снова
close
Пресс-служба шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Солистка коллектива «Непара» Дарья Храмова ответила на слухи о возможном распаде группы. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Храмовой, «никто не распадается».

«Все дело в том, что группа «Непара» — это группа «Непара». Александр Шоуа и Дарья Храмова — это разные люди, которые существуют вне проекта тоже. Никто не запрещает мне делать сольные песни, соответственно, Александру тоже», — объяснила она.

Певица уточнила, что они с Шоуа выступают как вместе, так и по отдельности и не принимают активное участие в жизни друг друга, поскольку являются просто коллегами.

Кроме того, у артистов разные команды.

В 2012 и 2019 годах участники дуэта «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская разрывали творческие связи, что сопровождалось конфликтами и ссорами.

Накануне солист группы «Непара» Александр Шоуа сообщил, что бас-гитаристу стало плохо во время недавнего концерта коллектива в клубе «Мумий Тролль»

Ранее сообщалось, что певица Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами