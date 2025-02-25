Обматерившая журналистов певица Слава объяснила свое поведение

Певица Слава вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после того, как обматерила журналистов.

Блогерша Алена Жигалова рассказала в Telegram-канале, что на съемках совместного клипа с Анной Семенович Слава нагрубила журналистам. В ролике, опубликованном блогершей, артистка в нецензурной форме послала всех, кто собирался задавать вопросы не по новой песне.

В феврале в социальных сетях Слава также призналась, что влюбилась, и извинилась перед своим мужем Анатолием Данилицким. Сегодня артистка призналась, что все эти заявления были пиаром к ее новому треку с Семенович. Она поблагодарила супруга за то, что тот позволил сделать ей такой «грязнючий пиар».

«Почему-то, к сожалению, сейчас работает только вот такой промоушен. Ну не получилось у меня, не умею я врать», — рассказала исполнительница.

В июле 2023-го Слава была участницей другого скандала. Певица обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Ранее израильский политик пожаловался на поскандалившую в кафе Пугачеву.