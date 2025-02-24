«Я видела сон»: Катя Лель раскрыла сроки окончания СВО

Певица Катя Леля заявила, что узнала из сна об окончании СВО в 2025 году

Певица Катя Лель призналась в беседе с NEWS.ru, что из сна узнала об окончании специальной военной операции России на Украине (СВО) в 2025 году.

Лель уверена, что сон станет пророческим. Она призвала «ждать чуда» уже в 2025 году.

«Я видела сон, где ко мне обращались «Россия». Я понимаю, что там не только я. <…> Россия, готовься — скоро победа», — поделилась артистка.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Впервые Катя Лель заявила о контакте с внеземными цивилизациями в 2019 году. Она утверждала, что в возрасте 16 лет в Нальчике инопланетяне пришли к ней домой, забрали на инопланетный корабль и лишили зубов.

В августе 2024-го Лель анонсировала песню на галактическом языке. Певица сравнивала запись трека «божественным и сакральным процессом».

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